Har du några gamla 100- och 500-kronorssedlar kvar gömda i byrålådan? Då gäller det att skynda dig – snart är det för sent att lösa in dem på banken. 30 juni är sista chansen att ämna in dem.

17 miljoner sedlar värda totalt 3,8 miljarder kronor saknas fortfarande.

-Vi har informerat brett, men det har varit många datum att hålla ordning på, säger Mårten Gomer på Riksbanken.

De gamla hundra- och femhundrasedlarna blev ogiltiga i handeln förra juni.