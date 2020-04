Damberg: Ingen vanlig Valborg

-Det traditionella valborgsmässo- firandet är inställt i år. Förbudet mot folksamlingar över 50 personer gäller även utomhus.



Det sade inrikesminister Mikael Damberg (S) när han i dag inledde en presskonferens med polisen och Länsstyrelsen i Stockholm.



– Under helgen kommer vi att ha en hög närvaro och ingripa när vi ser att reglerna inte följs, sade Per Engström, ansvarig för coronaarbetet inom polisen, angående folksamlingar. Under pressmötet varnades det även för brandfaran i samband med eldande.