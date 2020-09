Danmark drar ner på gränskontrollerna mot Sverige från och med torsdagen.

Periodvisa stickprovskontroller kommer att ersätta de fasta kontrollerna, enligt ett pressmeddelande från den danska polisen.

Beslutet kommer underlätta inresan och korta ner väntetiden för dem som pendlar över sundet.

Danmark stängde gränserna under pandemins upptrappning men har under sommaren gradvis öppnat upp för svenskar. Det är nu fritt fram för svenskar från alla län att resa in i landet.