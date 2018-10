Dansk polisinsats kopplas till iranskt terrorattentat

Hot mot danska exiliranier misstänks ligga bakom den stora polisinsatsen i fredags, då stora delar av Danmark spärrades av, rapporterar DR Nyheder.

Säkerhetspolisen befarade politiskt motiverade hot mot exiliranier, hot som misstänktes vara riktade mot gruppen ASMLA – Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Iran har enligt DR Nyheder krävt att medlemmar ur ASMLA ska utlämnas av Danmark, då de anses medskyldiga till ett attentat i Iran den 22 september, där 25 personer dödades. Danmark har ännu inte lämnat ut några personer.