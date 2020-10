Eddie Van Halen är död, det skriver TMZ. Den legendariske gitarristen som var med och grundade bandet Van Halen dog under tisdagen efter en lång tids kamp mot strupcancer. Han blev 65 år.

Van Halen hade flera stora hits som ”Runnin' with the Devil”, ”U nchained”, ”Jump”, och ”Hot for Teacher”.

I dag har bandet sålt över 90 miljoner album världen över.

”Han var den bästa pappa jag kunde fått. Varje ögonblick med honom på och av scenen var en gåva”, skriver sonen Wolfgang Van Halen på Twitter.