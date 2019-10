Elitstyrkor slår ned protester i Irak

Iraks premiärminister Adel Abdul Mahdi kallar in antiterrorstyrkor för att få bukt med protesterna på Bagdads gator med ”alla medel som krävs”, uppger säkerhetskällor till Reuters.

Antiterrorstyrkor har också slagit till mot demonstranter i staden al-Nasiriyya i syd och tiotals har gripits, enligt samma källor.

Tidigare under dagen motades demonstranter vid Bagdads regeringskvarter tillbaka med tårgas, och minst sex rapporteras ha dött under dagen. Ett krismöte i parlamentet ställdes in då stora grupper av ledamöter inte kom.