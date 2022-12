Det blir en dyr elstart på veckan. På måndagen rusar elpriserna i hela Sverige jämfört med helgens aningen lindrigare nivåer.

I syd (elområde 3 och 4) blir måndagspriset i snitt en krona högre än under söndagen – 4:55 kronor per kilowattimme, med enskilda toppar under ett antal timmar på cirka sex kronor.

I Norrland, elområde 1 och 2, stiger dygnspriset från 2:62 kr på söndagen till 3:14 kronor/kWh på måndagen.

Kyla, dåligt med vind och kärnkraft på reducerad fart trycker upp prisbilden.