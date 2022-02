Man död efter skjutning i Hörby

En man har avlidit efter en skjutning i Hörby i Skåne på torsdagskvällen. Vid 06.30-tiden på fredagen meddelade polisen att mannen var död.



Två män togs in på förhör och anhölls tidigt på fredagsmorgonen, skäligen misstänkta för mord.



Under natten mot fredagen har flera vittnen förhörts, och en teknisk undersökning har genomförts.



-Vi håller just nu på och skapar oss en bild av vad som har hänt, men det är väldigt nytt än så länge, säger Richard Lundqvist vid polisen till TT.