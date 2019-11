Under de senaste elva åren har nästan 600 smuggelhundar avlivats, visar siffror från Jordbruksverket.

Under perioden 1 januari 2007 till 31 december 2018 fattade Jordbruksverket 4 259 beslut om hundar som smugglats in i Sverige. 594 av dem är avlivning. Det betyder att en hund dödas per vecka, skriver SVT Nyheter.

Enligt statistik från Tullverket ökar smugglingen av hundar.

-Det är så mycket pengar i det, säger Gunnel Hellman vid Tullverket. Hon tillägger att mörkertalet är ”väldigt stort”.