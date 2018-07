England krossade Sveriges VM-dröm

Sverige förlorade kvartsfinalen mot England i Samara med 0-2 och därmed är drömmen om en svensk VM-medalj krossad.



Bägge målen kom efter nickar. Efter en halvtimme nickade Harry Maguire kraft- fullt in 1-0 efter en hörna.



Efter en knapp timme hade England ett våldsamt tryck. Bollen spelades in till Dele Alli som nickade in 2-0 från nära håll. Robin Olsen chanslös då också.



Det var en rättvis engelsk seger, de hade mest boll och skapade flest målchanser. Sveriges bästa spelare var talande nog målvakten Robin Olsen.