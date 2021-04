Ever Given hålls kvar av Egypten

Fartygen glider återigen genom Suezkanalen. Men egyptiska myndigheter vägrar släppa iväg containerfartyget Ever Given, som tidigare under en veckas tid blockerade kanalen.

Egypten kräver att Ever Givens japanska ägare betalar ekonomisk ersättning och vill att den pågående utredningen ska färdigställas innan fartyget får åka vidare.

Ägarna kommer att krävas på motsvarande 8,5 miljarder kronor för de kostnader och förluster som myndigheten uppskattar att kanalstoppet i slutet av mars orsakade, skriver TT.