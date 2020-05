Experter: Pandemin kan pågå i två år

Coronapandemin kommer troligtvis pågå under upp till två års tid och pandemin kommer inte vara under kontroll förrän ungefär två tredjedelar av världens befolkning är immuna.



Det skriver en grupp experter i en rapport från University of Minnesota i USA, enligt Bloomberg.



Då virusets förmåga att spridas från personer som uppfattas som symtomfria kan viruset vara extra svårt att kontrollera. Vidare skriver författarna att vi kan behöva vara förberedda på att smittan kommer att komma i flera vågor, även efter 2022.