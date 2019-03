Få brottsoffer får sitt skadestånd utbetalt

Färre än var tredje brottsoffer fick förra året sitt skadestånd utbetalat av gärningspersonen efter att det lämnats till Kronofogden för indrivning, visar siffror som SVT Nyheter har tagit del av.

Grundprincipen är att gärningspersonen ska betala ut skadeståndet, men eftersom de dömda oftast inte har några tillgångar måste den brottsutsatta ofta se sig om efter andra alternativ.

Under 2018 fick Kronofogden in 13 239 mål där den utsatta behövde hjälp med att driva in pengar. Bara 3 963 betalades in, knappt 30 procent.