Favorit dominerade Oscarsgalan

Det blev ingen Oscar för Ruben Öst- lunds ”Triangle of sadness”. Kvällens stora vinnare på Oscarsgalan i år blev istället Everything everywhere all at once som vann sju statyetter bl.a. för bästa film.

Inte heller svenske kompositören Ludwig Göransson prisades för låten Lift me up som framförs av Rihanna i filmen Black panther. priset gick till ”Naatu naatu” från filmen ”RRR”.

Kvällens överraskning var att kritikerrosade filmen Tar med Cate Blanchett i titelrollen fick gå hem utan en enda statyett.