Favorit dominerade Oscarsgalan

Här är ett urval av årets pristagare:

Bästa film: ”Everything everywhere all at once”

Bästa kvinnliga huvudroll: Michelle Yeoh, ”Everything everywhere all at once”

Bästa manliga huvudroll: Brendan Fraser, ”The Whale”

Bästa regi: ”Everything everywhere all at once”

Bästa klippning: ”Everything everywhere all at once”

Bästa originalsång: ”Naatu Naatu”, RRR

Bästa originalmanus: ”Everything everywhere all at once”

Bästa manus efter förlaga: ”All Quiet on the Western Front”

Bästa internationella film: ”På väst-fronten intet nytt”, Tyskland

Bästa kvinnliga biroll: Jamie Lee Curtis, ”Everything everywhere all at once”

Bästa manliga biroll: Ke Huy Quan, ”Everything everywhere all at once”