Femte dagen av Hongkong-protester

För femte dagen i rad genomförs protester vid Hongkongs internationella flygplats, med många inställda avgångar som följd.



I dag återupptogs flygtrafiken vid flygplatsen efter att den ställts in i går med anledning av omfattande protester. Men nya protester leder nu till att all incheckning stoppas, meddelar flygplatsen i ett uttalande.



Tidigare uppgav de att alla avgångar ställdes in, en uppgift som flygplats- en senare korrigerade. Samtliga passagerare uppmanas att lämna terminal- byggnaderna så fort som möjligt.