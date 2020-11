FHM: Antalet tester kan öka ytterligare

Statens nota för den covid-19-testning som just nu pågår över hela Sverige landar på 270 miljoner kronor – per vecka. Nu vill FHM att antalet tester ökar ytterligare, rapporterar TT.

Under vecka 44 genomfördes 193 293 tester för pågående infektion av covid-19. Detta till en kostnad av 1 400 kronor per test. Men trots att antalet tester närmar sig 200 000 per vecka vill FHM se ännu fler.

– Antalet tester kan öka ytterligare, även om jag har stor förståelse för att situationen ute i regionerna är väldigt ansträngd på sina håll, säger Karin Tegmark Wisell vid FHM.