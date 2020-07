Fler åker fast till sjöss under corona

Fler personer har i år åkt fast för fortkörning till sjöss än i fjol.



Ökningen förklaras dels med att kustbevakningen ökat sina kontroller, dels med att fler semestrar i Sverige på grund av reserestriktioner under coronapandemin.



Under årets första sex månader bötfälldes 318 fortkörare, jämfört med 210 under samma period förra året, enligt Sveriges Radios Ekot.



Kustbevakningen uppger att man i år har sett en ökning av både ovana båtförare och vattenskotrar.