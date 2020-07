Det har blivit vanligare att använda helikoptrar för att bekämpa skogsbränder i Sverige, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Under årets första halvår användes helikoptrar vid 40 insatser, mot 24 under samma period i fjol. Under helåret 2019 användes helikoptrar totalt 49 gånger.

-Skillnaden är egentligen att vi drar på med mera resurser nu, och tidigare kallar in flygresurser för att snabbt kunna hantera en skogsbrand, säger till exempel Håkan Andersson vid Gästrike Räddningstjänst.