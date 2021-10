Fler tbc-döda på grund av pandemin

För första gången på över tio år stiger antalet döda i tbc i världen.



Den främsta anledningen är att färre diagnosticeras och behandlas för tuberkulos då vårdresurser fokuseras på coronapandemin, enligt WHO.



Under 2020 dog 1,5 miljoner människor av tbc, en uppgång från 1,4 miljoner året före, visar WHO:s årliga rapport.



Färre människor fick diagnosen i fjol: 5,8 miljoner jämfört med 7,1 miljoner 2019. Cirka 4 miljoner hade tbc 2020 utan att ha fått diagnos, att jämföra med 2,9 miljoner 2019, uppskattar WHO.