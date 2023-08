Fler tonåringar åtalas för mord och mordförsök

Antalet tonåringar som åtalas för mord och mordförsök samt förberedelse till mord har ökat.

Antalet unga mellan 15-17 år som åtalas för inblandning i grova brott har inte varit så hög sedan 2019, enligt siffror från Åklagarmyndigheten som P1-programmet ”I lagens namn” har tagit del av, rapporterar SR:s Ekot.

Under årets första sju månader har det varit 42 misstankar om mordförsök, jämfört med 38 under hela 2022. Mellan januari och juli handlar det om tolv brottsmisstankar om förberedelse till mord, jämfört med två under hela 2022.