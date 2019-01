På Gotland har vindarna kommit i gång ordentligt tidigt på morgonen. Vid Fårösund har vindar på 34,7 meter per sekund uppmätts och på Visby flygplats blåser det 26 meter per sekund i byarna.

Under onsdagen ställs också färjor till Gotland och Mariehamn in. Stena Line ställer in avgångar till Danmark och till Polen under dagen.

Trafikverket avråder från resor som inte är absolut nödvändiga i de områden som är värst drabbade av stormen Alfrida och där träd faller över vägarna.