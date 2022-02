Flera trafikolyckor i ovädrets spår

Flera trafikolyckor och inställda eller försenade bussar och tåg. Så ser det ut efter att nytt oväder dragit in över södra Sverige under natten.



SMHI varnar för snökaos med halka och dålig sikt och i Svealand kan upp till tre dm snö kan falla under måndagen.



Ett djupt lågtryck har under natten mot måndagen dragit in väster ifrån ochligger under morgonen över västra och norra Götaland samt Svealand.



SMHI har utfärdat orange varningar över Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholms län.