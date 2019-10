Turkiet anklagas för att ha använt kemvapen mot kurderna under offensiven in i nordöstra Syrien. Turkiska styr- kor ska ha använt sig av vit fosfor och bland annat barn ska ha skadats i attacken, skriver the Guardian.

Nu utreder FN:s kemvapeninspektion och andra organisationer händelsen. Turkiet avfärdat anklagelserna.

Vit fosfor används för att skapa rök- ridåer dagtid eller lysa upp områden på natten. Men att använda vit fosfor mot civila är ett krigsbrott.