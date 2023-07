FN-råd fördömer hat mot religioner

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog på onsdagen en resolution där fördömer ”hat mot religioner” mot bak- grund av koranbränningarna i Sverige.

Enligt Reuters röstade 28 länder för, 12 emot medan sju avstod. Bland nej- sägarna fanns USA och EU som menar att resolutionen står i konflikt med deras syn på yttrandefrihet. Initia- tivet till motionen kom från Pakistan.

Samtidigt kommer nya ansökningar om skriftbränningar in. Sedan förra veck- an har Stockholmspolisen fått in tre, bl a en om att bränna hinduiska Rigveda utanför Indiens ambassad.