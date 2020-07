Försäljning av plastkassar halverad

Försäljningen av plastkassar har mer än halverats sedan skatten på plast- bärkassar infördes den 1 maj i år, visar en rundringning av SVT Nyheter.

Ica och Coop uppger att försäljningen av plastkassar har halverats, medan Willys och Hemköp ser en nedgång med 70 proc.

Samtidigt har papperskasse- försäljningen skjutit i höjden. Regeringen räknar med att skatten drar in drygt 2 miljarder kronor i år. Under maj månad hade 22,3 miljoner kommit in, en siffra som väntas öka när alla företag som säljer plastkassar registrerat sin skatt.