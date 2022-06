Förslag: Låt polisen kontrollera Swish

Regeringen vill att polisen ska kunna begära ut information direkt från betaltjänsten Swish för att komma åt kriminella, rapporterar SR:s Ekot. Om riksdagen godkänner förslaget kan det bli verklighet från årsskiftet.

Under fjolåret användes Swish av över 80 procent av Sveriges befolkning, enligt Internetstiftelsen. Detta har även påverkat den kriminella världen, där en stor del av kontantbetalningarna ersatts av mobilbetalningar via Swish. För att granska Swishbetalningar i dag måste man gå via de anslutna bankerna.