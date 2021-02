Fortsatt ökning av nya mål i domstolar

Antalet nya mål som kommer in till landets domstolar fortsätter att öka. Under 2020 inkom nästan 492 000 mål, fem procent fler än året innan.



Mål som kommer in till tingsrätter står för den största delen av totalsumman, nästan 213 000 mål.



-Den här utvecklingen är förstås inte hållbar på sikt. Det kommer att krävas mer resurser för att upprätthålla rättssäkerheten, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.



Under en femårsperiod har antalet nya mål ökat med 27 procent.