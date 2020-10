Fortsatt snövarning i Västerbotten

Kraftiga vindar och stora mängder snö på kort tid ställde in tre flyg och orsakade problem i trafiken i Västerbotten och Norrbotten under söndagen.



SMHI varnar nu på morgonen fortsatt för mycket snö i delar av Västerbotten. Klass 1-varningen gäller i kustnära delar där 5-15 centimeter snö väntas falla under dagen.



Söder om Skellefteå och ner mot Lövånger kan det komma än mer snö, enligt SMHI. Såväl snöfall som vinden väntas avta under dagen.