Fortsatta problem på Arlanda

Problemen på Arlanda flygplats fortsätter. På lördagen fick resenärer vänta utanför på grund av högt tryck.

– Vi har haft ett tekniskt problem med bagageanläggningen i terminal 5, säger Swedavias pressansvariga Ellen Laurin.

Under eftermiddagen lättade trycket och resande släpptes in i flygplatsen igen. Under stoppet var polis på plats för att upprättahålla ordningen.

Swedavia skriver på sin hemsida att det fortsatt finns risk för långa väntetider. Resenärer uppmanas att komma i god tid.

