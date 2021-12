Fortsatta snöproblem i söder

Delar av Götaland väntas fortsatt få stora problem i trafiken till följd av snö och blåst under torsdagen. All busstrafik i Halland och Kungsbacka stoppades under morgonen. Även skolskjuts har ställts in i Halland.

Destination Gotland har ställt in avgångar mellan Visby och Nynäshamn.

Varningar om stopp, förseningar och inställda avgångar har även kommit från tågtrafiken på flera håll. Trafiken på E6 söder om Göteborg stod under morgonen helt stilla. Räddningstjänsten har kört folk därifrån med bandvagnar. Vissa har tvingats lämna sina bilar.