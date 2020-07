Gitarristen och låtskrivaren Peter Green har avlidit, 73 år gammal, rapporterar BBC.

Han slog på 1960-talet igenom som gitarrist i John Mayall's Bluesbreakers och var 1967 med och grundade Fleetwood Mac tillsammans med Mick Fleetwood, Jeremy Spencer och Bob Brunning.

Green lämnade sedan Fleetwood Mac 1970. 1998 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame, rockens finrum. Några av hans mest kända låtar är ”Albatross” och ”Black Magic Woman”.