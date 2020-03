Gränspolisen missar falska pass

Vissa gränspoliser saknar rätt utbildning för att upptäcka förfalskade id-handlingar, trots tidigare EU-kritik, rapporterar Ekot.



-Vi har haft sämre kvalitet i vår kontroll vid yttre gräns. Det kommer in och vistas personer i Sverige och inom EU som vi inte vet vilka de är, säger Per Löwenberg på nationella gränspolissektionen.



Enligt Migrationsverket är 2-4 procent av alla handlingar som lämnas in till dem helt eller delvis förfalskade. 351 falska id-handlingar påträffades under fjolåret.