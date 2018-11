Här är vinnarna från Fotbollsgalan

Damallsvenskans mest värdefulla spelare: Julia Karlernäs (Piteå)

Årets genombrott i damallsvenskan: Anna Anvegård (Växjö)

Årets tränare i damallsvenskan: Stellan Carlsson (Piteå)



Årets anfallare:

Damer: Anja Mittag (Rosengård)

Herrar: Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)



Årets mittfältare:

Damer: Caroline Seger (Rosengård)

Herrar: Viktor Claesson (Krasnodar)

Fler vinnare tillkännages under kvällen.



Årets nykomling, årets mest värdefulle spelare och årets tränare på herrsidan koras i ”Allsvenskans stora pris” som sänds i C More den 19 november.