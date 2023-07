Det pågår just nu intensiva strider runt Antonovskijbron, som går över floden Dnepr nära Cherson i södra Ukraina, rapporterar The Kiev Independent.

Under lördagen skrev tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) att ryska styrkor misslyckats med att trycka bort ukrainska trupper från sina positioner under bron.

Ukraina har sannolikt börjat skicka soldater till Dneprs östra flobank, nära bron, enligt en nyligen publicerad rapport från det brittiska försvarsdepartementet.