Hiphoplegendaren DMX har avlidit

Artisten Earl ”DMX” Simmons har avlidit i sviterna av en hjärtinfarkt.

DMX debuterade 1998 och låg bakom hits som ”X gon' give it to ya” och ”Party up (up in here)”.

Vid sidan av musikkarriären hade Earl Simmons en framgångsrik skådespelarkarriär i början av 2000-talet, och medverkade i actionfilmer som Romeo must die, Exit wounds och Cradle 2 the grave.

Dagarna före hans död samlades stora folkmassor utanför sjukhuset för att be tillsammans och spela hans musik.

Earl ”DMX” Simmons blev 50 år gammal.