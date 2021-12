Under tisdagen har SAS ställt in flera resor från Arlanda till Köpenhamn, Oslo, London och Paris – på grund av sjukskrivningar bland personalen.

För hela flygbolaget, det vill säga flygresor från både Sverige, Norge och Danmark, handlar det om ett tjugotal avgångar som under dagen ställts in. SAS presschef säger att fler avgångar kan komma att ställas in.

– Vi har en ovanligt hög sjukfrånvaro på grund av covid och en lägre tröskel för att stanna hemma, säger John Eckhoff.