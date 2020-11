Högre smittspridning än i grannländer

Smittspridningen i Sverige ökar och är betydligt högre än i resten av Norden.



Antalet nya coronasmittade i Sverige är nu tio gånger högre än Finland och nästan fyra gånger högre än Norge samt dubbelt så högt som Danmark per capita. Det rapporterar Aftonbladet.



Siffrorna från den 10 november kommer från ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control. Sverige hade just den dagen 387 nya smittade per miljon invånare, Danmark 189, Norge 108, Island 71 och Finland 38, sett till medelvärdet under sju dagar.