Hollywoodstjärnor gripna för mutor

Minst två amerikanska tv-kändisar har gripits av polis för inblandning i en stor mutskandal som just nu rullas upp i USA, skriver TT.



Ungefär 50 personer, däribland högt uppsatta chefer i Hollywood, ska ha betalat mutor för att få in sina barn på något av landets elituniversitet.



Det utbredda fusket började 2011 och inkluderar universitet som Yale, Stanford, University of Southern California och Georgetown University.



Vissa ska ha betalat så mycket som sex miljoner dollar, enligt FBI.