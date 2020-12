Hongkong förlänger karantänstiden för besökare från 14 till 21 dagar. För att slippa tre veckors karantän måste man direkt före inresan ha befunnit sig i Kina under lika lång tid. Resenärer från Macao och Taiwan undan- tas de nya reglerna.

Dessutom stoppas personer som har varit i Sydafrika under de senaste tre veckorna från att alla komma in. Sedan i måndags får inte heller resenärer från Storbritannien komma in i staden.

Regeringen inför åtgärderna med anledning av den muterade virusvarianten.