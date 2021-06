Hundratal civila dödades i Burkina Faso

Ett hundratal civila har dödats i en attack mot en by i norra Burkina Faso.



Attacken mot byn Solhan skedde under natten mot lördagen då hus och den lokala marknaden brändes ned, enligt ett uttalande från landets regering som beskriver gärningsmännen som terrorister. Det rapporterar Reuters.



Ingen grupp har än så länge sagt sig ligga bakom dådet, men attacker från jihadistgrupper med kopplingar till al-Qaida och IS har ökat kraftigt i Sahel-regionen i västra Afrika sedan årsskiftet, framför allt i Burkina Faso, Mali och Niger.