Hushållen tappade 1 000 miljarder

Över tusen miljarder kr försvann från hushållens konton när aktiebörserna rasade under andra halvan av första kvartalet, visar SEB:s sparbarometer.



Hushållens nettoförmögenhet minskade med 1 065 miljarder, eller 5,9 procent och uppgick vid första kvartalets utgång till 16 860 miljarder kronor. Huvuddelen förklaras av jätteraset på börsen i coronakrisens spår.



Under samma period flyttade hushållen pengar till bankkonton, från fonder. Nysparandet på vanligt konto landade under kvartalet på rekordhöga 102 miljarder kronor, enligt SEB.