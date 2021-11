I dag kan Andersson bli statsminister

Efter V:s besked i går kväll om att man släpper fram Magdalena Andersson (S) som statsminister, talar allt för att S-ledaren i dag blir Sveriges första kvinnliga statsminister.



För att Andersson ska väljas krävs att en majoritet inte röstar mot henne. Då C tidigare meddelat att man tänker släppa fram Andersson, tyder allt på att hon blir vald med liten marginal. C har dock inte uttalat sig sedan regeringen och V enades i går kväll.



Om Andersson väljs till statsminister i dag kan hennes nya regering tillträda på fredag.