SJ ställer nu in i genomsnitt 30 avgångar per dag på grund av personalbrist , enligt Aftonbladet. SJ har tidigare varnat för att många avgångar kan ställas in under sommaren.

– Det är en extremt stor utmaning, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Även planeringen bidrar till situationen som gjordes ett år i förtid, utan vetskap om det tryck som nu skulle råda. Sommarens banarbeten ger även viss påverkan på trafiken.