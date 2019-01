Inställda färjor och strömavbrott

Ovädret som SMHI döpt till Alfrida har skapat problem på nyårsdagen. Västkusten och delar av Skåne har drabbats av hårda vindbyar. Högsta vindnoteringen var på Nidingen, 27,5 meter/sekund.

På kvällen var många hushåll i Värmland och Dalarna strömlösa. Tågtrafiken mellan Mariestad och Lidköping har stoppats resten av dygnet. Mellan Uddevalla och Strömstad är det stora förseningar.

Under onsdagen ställs färjor till Gotland och Mariehamn in. Stena Line ställer in avgångar till Danmark och under onsdagen till Polen.