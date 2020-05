Inställt primärval i USA bröt mot lag

New York tvingas hålla primärval. Efter att av hälsoskäl ha ställt in valet har en federal domstol i USA beslutat att valet ändå måste hållas.



Domaren anser inte att ett val höjer risken för corona tillräckligt mycket, men att ett inställt val berövar delegaternas anhängare yttrandefriheten enligt en tolkning av första tillägget i den amerikanska konstitutionen.



Joe Biden, den redan avhoppade Bernie Sanders och Andrew Yang blir valbara alternativ i Demokraternas primärval som hålls den 23 juni. Det var Yang som överklagade att det ställdes in.