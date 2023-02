De ryska styrkorna trycker på och har återtagit initiativet i Luhanskregionen, skriver den USA-baserade tanke-smedjan Institute for the study of war (ISW) i sin senaste rapport.

Enligt dem har ryssarna nu inlett en större offensiv i regionen.

Redan under gårdagen sa regionens ukrainska guvernör att ryssarna försöker bryta igenom ukrainarnas linjer med maximal kraft i närheten av den Kreminna och byn Bilohorivka.

Enligt ISW håller ukrainarna fortfarande stånd i området.