Japan: Minst elva döda i tyfonens spår

Minst elva personer har dödats och 15 saknas sedan tyfonen Hagibis dragit in över Japan, rapporterar NHK.



Minst 124 personer har skadats i ovädret, som nådde Tokyoområdet på lördagen. Drygt sju miljoner människor rekommenderades att evakuera.



Delar av staden Nagano står under vatten sedan floden Chikuma svämmat över, och ett fraktfartyg har sjunkit i Tokyobukten.



Tåg- och flygtrafik stod till stor del stilla under lördagen, men på söndagen har den så smått börjat återupptas.