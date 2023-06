JO-ärende kring Löfving läggs ner

Justitieombudsmannen, JO, lägger ned utredningen om polisens presskonferens kring den så kallade polisskandalen.

I sitt beslut skriver JO Per Lenner- brant att JO hämtat in handlingar från en rad andra myndigheter, och att åklagare kommit fram till att det inte framkommit något som ger anledning att anta att det förövats något brott som faller under allmänt åtal.

Mot bakgrund av åklagarens bedömning och Arbetsmiljöverkets utredning ”finns det inte tillräckliga skäl för mig att fortsätta utredningen, eller göra något uttalande” skriver JO.