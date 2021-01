Jordskredet i Norge: ”Vi har hopp om att finna överlevande”

Sökarbetet på marken efter saknade personer i jordskredet i Ask i Gjerdrums kommun i Norge återupptogs på lördagsmorgonen.

Under natten har platsen sökts av med drönare och värmekameror. – Vi har inte hittat något under natten. Under natten har vi planerat och vi fortsätter där vi slutade i går, säger Roy Alkvist, insatsledare.

Han understryker att det fortfarande är en räddningsinsats. – Vi har hopp om att finna överlevande, säger han.

Nio personer saknas fortfarande. En död hittades under nyårsdagen.